タレントの中山秀征が、１２日に更新されたお笑い芸人・関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演し、タレント・タモリのエピソードを語り合った。中山は、タモリがＭＣを務めていたフジテレビ系「笑っていいとも」にゲスト出演した際のことを述懐。「タモリさんって（トークの）入り口を引き出さないんですよね。怖かった。でも焦ったら、いつもと違う自分が出る。そこからはタモリさんの術中なんですよね。うまく転がら