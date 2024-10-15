タレントの羽賀研二さん(63)と、六代目山口組弘道会傘下の暴力団組長ら、あわせて7人が処分保留で釈放されました。 【写真を見る】羽賀研二さん(63)を“処分保留”で釈放 名古屋の中警察署を出る 今後在宅で捜査へ 六代目山口組弘道会傘下の暴力団組長らも釈放 15日、処分保留で釈放されたのは、タレントの羽賀研二こと當眞美喜男さん（63）と、六代目山口組弘道会傘下の暴力団組長ら、あわせて7人です。警察によりますと、7人は