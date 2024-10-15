「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後１時現在でＱＰＳ研究所が「売り予想数上昇」で１位となっている。 １５日の東証グロース市場でＱＰＳ研究所が急反発。前週末１１日取引終了後に発表した６～８月期単独決算は売上高が３億５０００万円（前年同期比９９．７％増）、最終損益が１９億３００万円の赤字（前年同期８６００万円の赤字）だった。衛星の不具合に伴う特別損失