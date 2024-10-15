ニコンは10月15日（火）、同社モバイルアプリケーション「NX MobileAir」の新バージョンを2025年前半に公開すると発表した。アドビが提供するFrame.ioの「Camera to Cloud」への対応を予定している。 Frame.ioはコンテンツ撮影から編集、レビュー、承認までのワークフローを効率化するクラウド型のクリエイティブコラボレーションプラットフォーム。2021年にアドビが買収している。