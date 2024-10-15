能登半島地震の被災地や、政治資金収支報告書の不記載があった前議員が出馬する注目の選挙区などでは、各候補者が訴えを響かせた。元日の能登半島地震と９月の記録的な大雨に見舞われた被災地が含まれる石川３区には、自民党と立憲民主党の前議員、共産党の新人が立候補し、早期の復旧・復興を訴えている。「自民、公明の連立政権で、能登の再生のため、全力を挙げて取り組む覚悟だ。能登の未来を託してほしい」。３選を目指