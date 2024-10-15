北朝鮮がきょう正午ごろ、韓国とつながる道路を爆破しました。大きな爆発とともに、煙が高く舞い上がります。これは韓国軍が公開した映像です。別の場所で撮影された映像では、道路脇の街灯の横で大きな爆発が起きた様子が確認できます。韓国軍によりますと、北朝鮮はきょう正午ごろ、朝鮮半島の東と西にあり、韓国とつながる道路の北朝鮮側の一部区間を爆破したということです。爆発が起きた現場で連なるように止まる赤いトラック