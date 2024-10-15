大創産業は、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」で人気の高い、フレグランスの新シリーズ全15種を10月から全国のStandard Productsで順次、発売を開始した。新しいフレグランスシリーズは、シダーフォレスト、ベイリーフ＆シトラス、ミント＆セージのすっきりとした爽やかな印象の3種の香りで展開する。それぞれアロマディフューザー、アロマディフューザーリフ