持ち帰り寿司店「小僧寿し」は10月15日からの平日限定で、「よくばり!バリュー盛フェア」を実施する。小僧寿し 「よくばり!バリュー盛フェア」【関連記事】スシロー「大切り本鮪赤身」を税込100円から、「本鮪赤身大切り祭」10月16日開催、「新･匠の漬けうに包み」や蒸しとフライの「牡蠣食べ比べ」も用意人気ネタや炙りネタ入りの12貫セットを8種類用意する。期間は10月18日まで。〈よくばり!バリュー盛フェア〉8種類のセットの価