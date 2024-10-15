½÷Í¥¤Î¾®Âô¿¿¼î(47)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ØÈþST¡Ù¤µ¤ó¤Î»£±Æ¤Î°áÁõ¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¡¼¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤«¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ»£±ÆÃæÆ°¤­¤¬¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¾®Âô¤Ï¡¢Çò¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤òÍú¤­¡¢ÈþµÓ¤òÀË¤·µ¤¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþµÓ¤ËÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×