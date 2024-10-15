１５日未明に緊急入院していたれいわ新選組の山本太郎代表（４９）が、同日昼に退院したと同党が発表した。れいわ関係者によると、この日の街宣活動は全て中止。ＮＨＫ「ニュース７」（後７時）には、生出演する予定だという。入院の理由は不明。この日は衆院選公示日で、同日午前１０時２０分から東京・新宿駅南口で予定していた第一声は中止。山本代表に代わり、櫛渕万里共同代表がＪＲ錦糸町で急きょ街頭演説。「山本代表