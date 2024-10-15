フジテレビの宮司愛海アナウンサー（33）の結婚が明らかになった15日、同期の新美有加（32）小澤陽子（33）両アナウンサーがSNSで祝福した。新美アナは、小澤アナ、宮司アナとのスリーショットをアップ。「普段面と向かっては言わなくても、時折気が赴くままに特大の愛と関心を届けてくれるまるで猫のような宮司さん」と人柄にふれつつ「時に己にも厳しすぎるあなたが心を許し、ひだまりで昼寝するような心健やかな毎日がいつまで