キングオブパスタ実行委員会は、群馬県高崎市内のパスタを扱う店舗が出店し、来場者による投票で高崎パスタキングを決めるコンテスト形式イベント「キングオブパスタ2024」を2024年11月10日(日)にもてなし広場で開催します。 キングオブパスタ2024 ■開催概要イベント名： キングオブパスタ2024開催日時： 2024年11月10日(日)10:00〜15:30投票は15:00まで表彰式は15:30より開始予定会場： 高崎市もてなし広