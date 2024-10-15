衆院選が１５日公示され、公明党・石井啓一代表は東京都・ＪＲ池袋駅前で第一声を上げた。失われた政治への信頼を取り戻すことができるかどうかが問われる選挙だ。（信頼の回復は）具体的な政策を訴え、政治資金規正法改正をリードしてきた実績のある公明党にしかできない。内外に大きな課題が山積している。物価高を上回る給料の引き上げを持続的にやらないといけない。少子化、人口減少は深刻な状況だ。全国どこで大きな災