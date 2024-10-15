10月12日（土）、石垣優（ex.やなわらばー）が東京・IMAホールにて『石垣優ワンマンライブ2024』を開催。同ライブのオフィシャルレポートが到着した。 『石垣優ワンマンライブ2024』2024.10.12（Sat）IMAホール ライブのオープニングは、真っ暗なステージに波音が流れる中、石垣優の歌声からスタートした。静寂の中に響いた、“君が背負っているものをここに置いてゆけばいい”とい