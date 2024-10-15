「ニトリ」は、10月15日（火）から、「エディオン」との共同開発商品である「ワイヤレスイヤホン」をニトリネットにて先行販売。店頭では10月25日（金）より取り扱いをスタートする。【写真】ブラック＆ホワイトで超クール！ニトリ「ワイヤレスイヤホン」一覧■3000円以下のイヤホンも同時発売今回登場するのは、ワイヤレスイヤホン2種類、オープンイヤータイプ1種類から成る全3種類の商品。オープンイヤータイプの「BTE‐