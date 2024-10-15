ヤクルトは１５日、西浦直亨コーチ、山崎晃大朗コーチ、井野卓コーチの就任が決まったと発表した。西浦コーチは天理−法大から２０１３年ドラフト２位でヤクルトに入団した内野手。１８年には１３８試合に出場し１１６安打。同年と２０年に１０本塁打をマークした。２３年にＤｅＮＡにトレードで移籍し、今季限りで引退した。山崎コーチは青森山田−日大から１５年ドラフト５位でヤクルトに入団した外野手。今季限りで現役を