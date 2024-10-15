Nick Carey［パリ１４日ロイター］ - 欧州最大の自動車ショー、パリ自動車ショーが１４日開幕した。欧州が中国製電気自動車（ＥＶ）の輸入関税強化に動く中、比亜迪（ＢＹＤ）や浙江零跑科技（リープモーター・テクノロジー）など中国メーカー９社が最新モデルを披露する。欧州連合（ＥＵ）は今月初め、中国製ＥＶに追加関税を課す案を僅差で可決した。安価な中国製ＥＶ流入から欧州の自動車メーカーを守る狙いがあ