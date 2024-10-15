プロボクシングの８大タイトル戦（１３、１４日、東京・有明アリーナ）の一夜明け会見が１５日、都内で行われた。最初にＷＢＡ世界同級王座２度目の防衛を果たしたユーリ阿久井政悟（倉敷守安）が登壇。「判定が割れてひやりとした」と苦笑い。今後は「本物のボクシング、強い者同士が戦うボクシングを見せていきたい」と抱負を語った。続いてＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座決定戦を制した寺地拳四朗（ＢＭＢ）が