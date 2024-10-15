１３時３０分に日本鉱工業生産（確報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 鉱工業生産（確報値）（8月）13:30 予想-3.3%前回-3.3%（前月比) 予想-4.9%前回-4.9%（前年比) 予想N/A前回2.5%（設備稼働率・前月比)