鉱工業生産（確報値）（8月）13:30 結果-3.3% 予想-3.3%前回-3.3%（前月比) 結果-4.9% 予想-4.9%前回-4.9%（前年比) 結果-5.3% 予想N/A前回2.5%（設備稼働率・前月比)