【ソウル＝依田和彩】韓国軍合同参謀本部は１５日、北朝鮮が同日正午頃（日本時間同）、韓国との間を結ぶ道路の北朝鮮側の一部区間を爆破したと発表した。北朝鮮軍は９日、南北をつなぐ道路と線路を遮断し「堅固な防御物で要塞（ようさい）化する」と発表しており、韓国軍が警戒を強めていた。韓国軍の発表によると、朝鮮半島の東側と西側にある道路のうち軍事境界線の北側の一部が爆破された。韓国軍は爆破に先立つ１５日午前