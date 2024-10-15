©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 阪神タイガース、今季の戦いが終了しました。 私たちスポーツアナのプロ野球業務も、まずは一区切り。 毎日ひたすら資料をつけるのも、一区切り。 最終盤までもつれる混