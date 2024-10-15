ありがとうサービスが後場一段高している。午後１時ごろに発表した第２四半期累計（３～８月）連結決算が、売上高５２億４２００万円（前年同期比１１．３％増）、営業利益４億７９００万円（同３２．５％増）、純利益３億２２００万円（同２１．３％増）となり、従来予想の営業利益３億６８００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。 リユース事業で８月に１店舗（プノンペン）を新規出店