■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7868) 広済堂ＨＤ 東証プライム (4570) 免疫生物研 東証グロース (3661) エムアップ 東証プライム (5885) ジーデップ 東証スタンダード (6264) マルマエ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース (7453) 良品計画 東証プ