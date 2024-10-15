共働き家庭では、家事や育児の負担を公平に分担することが家族の幸せに直結します。今回は、結婚をして後悔するような夫の特徴について解説します。家事育児の放棄忙しい仕事を理由に家事や育児から逃れる夫もいます。この行動は、配偶者としての責任を果たせていないことになり、夫婦間の信頼関係に亀裂を生じさせます。自己中心的な優先順位自分の趣味を家庭生活よりも優先する傾向にある夫は、家族に対する責任感が乏しい可能性