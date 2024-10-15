第５０回衆院選が１５日公示され、２７日の投開票に向けて１２日間の選挙戦に入った。物価高対策を含む経済対策や、自民党の政治資金問題を受けた政治改革などを争点に、自民、公明両党の与党と、立憲民主党や日本維新の会などの野党各党が競う。定数は４６５（小選挙区２８９、比例選１７６）で、過半数は２３３議席。立候補者数は午後１時２０分現在１２６５人で、前回２０２１年衆院選の１０５１人を大幅に上回った。