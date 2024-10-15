◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王座決定戦１２回戦〇同級１位・寺地拳四朗（１１回ＴＫＯ）同級２位クリストファー・ロサレス●（１０月１３日、東京・有明アリーナ）ＷＢＣ世界フライ級王座決定戦で１１回ＴＫＯ勝ちして、世界２階級制覇を決めた前ＷＢＡスーパー＆ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）統一王者でＷＢＣ世界フライ級１位・寺地拳四朗（ＢＭＢ）が１５日、都内のホ