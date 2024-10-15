CENTRICのグループ会社で音声感情解析専門会社のESジャパンは、声から感情を可視化するテクノロジー、音声感情解析サービス*1「ESAS」(イーサス)を用いたメンタルヘルスケア領域での産業医科大学産業生態科学研究所人間工学研究室 榎原 毅 教授、産業精神保健学研究室 江口 尚 教授らとの共同研究の成果として、日本産業衛生学会の公式ジャーナル「Journal of Occupational Health」(英文誌)に掲載されたことを発表しました。