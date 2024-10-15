日本包装技術協会主催による「TOKYO PACK 2024（2024東京国際包装展）」（事務局TEL03-3543-1189、www.tokyo-pack.jp）が23〜25日（午前10時〜午後5時）、東京ビッグサイト・東1〜6ホールで「世界が驚く包装イノベーションを！」をメーンテーマに開催する。メーンテーマをより具体化するため、一般生活者から包装関係者まで広く興味を持てる「環境×包装」「機能×包装」「次世代技術×包装」「印刷・表示技術×包装」の4推奨テー