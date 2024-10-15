「ロレックス」の腕時計１７２点（約２億８０００万円相当）などを積んだ配送車を盗んだとして、大阪府警は１５日、住所不定、指定暴力団山口組弘道会傘下組織組員の男（５２）ら２人を窃盗容疑で逮捕したと発表した。発表では、２人は他の人物と共謀。５月２１日朝、大阪市中央区博労町の路上で、ロレックスの腕時計１７２点などを積んだ軽バンを盗んだ疑い。府警は認否を明らかにしていない。府警によると、軽バンは、大阪