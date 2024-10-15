政府は政府開発援助（=ODA）によるフィリピンの鉄道改修事業をめぐり、国際協力機構（=JICA）の職員が「事業の見積額などを漏洩した」として再発防止に努める考えを示しました。青木一彦 官房副長官「政府といたしましても、情報漏えいが発生したことを重く受け止め、JICAによる再発防止策をしっかりと監督してまいります」日本との有償資金協力でフィリピン政府が発注した鉄道改修事業をめぐり、青木副長官はODAの実施機関で