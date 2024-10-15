エールフランス航空は、東京/羽田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線を冬スケジュールに最大週15往復運航する。AF281/282便は11月30日まで1日1往復を運航し、以降は運休日が設定される。AF163便は12月14日までの土曜、AF272便は12月13日までの金曜のみ運航する。東京/成田〜パリ/シャルル・ド・ゴール線は運休する。■ダイヤAF293東京/羽田（01：00）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（07：55）／火・金・日AF281東京/羽田（09：05）〜