左から：「わたしの温度デバイス」「「わたしの温度専用アプリ」「わたしの温度専用ナイトブラ」ティーガイアは、女性が生き生きと人生を謳歌するための課題解決に主眼を置いたサロン型のフェムテックSTORE「FEMTECH LAB（フェムテック ラボ）」オンラインおよび、FEMTECH LAB全店において、NTTドコモ（以下、ドコモ）がdocomo selectで販売している、TOPPANエッジのフェムテックIoTサービス「わたしの温度デバイス」（以下、同デ