韓国軍の合同参謀本部は15日正午ごろ、北朝鮮と韓国を結ぶ2本の道路の北朝鮮側で一部区間が爆破された、と発表した。北朝鮮軍は韓国と連結する道路や鉄道を完全に遮断し、「要塞（ようさい）化」のための工事を始めると宣言していた。韓国軍は爆破に対抗し、南北の軍事境界線の南側の地域で射撃を実施した。2024年10月15日、北朝鮮と韓国を結ぶ道路の北朝鮮側が爆破される様子=韓国軍合同参謀本部提供の動画から韓国軍によると