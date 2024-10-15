Scott MurdochRishav Chatterjee[１５日 ロイター] - 中国の華潤飲料は１５日、香港上場で最大５０億４０００万香港ドル（６億５０００万ドル）の資金調達を目指すと発表した。香港市場で今年最大の新規株式公開（ＩＰＯ）となる。同社は国有複合企業、華潤創業の傘下にある。主力ブランドは飲用純水製品「怡宝（C'estbon）」。公開価格の仮条件は１株１３．５０─１４．５０香港ドル。公開株式数は３億４７８０万株。公開価