NewJeansのハニがとうとう国会に出席する。【画像】「マネが無視しろと…」ハニが明かしたHYBEの現状本日（10月15日）午後、韓国国会の環境労働委員会国政監査にはハニが参考人として出席する予定だ。午前の時点では、環境労働委員会の議員たちが質疑応答を行っているなか、「ハニ・ファム」と書かれたネームプレートが確認できた。（写真提供＝OSEN）ハニ「アイドル（NewJeans）歌手 参考人 ハニ・ファム」と書かれているハニの出