2024年9月28日（土）より東急シアターオーブにて上演されている、ミュージカル『DEATH TAKES A HOLIDAY』に出演中の俳優・東啓介。この度、10月29日（火）にデビュー10周年の集大成となるソロコンサートを開催する。 来春上演のブロードウェイミュージカル『キンキーブーツ』チャーリー・プライス役をオーディションで射止め、ミュージカル界新世