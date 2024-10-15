ÇÐÍ¥¤Î¹âÈªÍµÂÀ(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÌ¿Íµé¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹âÈª¤Ï¡Ö¡Ô´°‼︎¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¤¦¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÕËÜÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ·¼ÏÂ¥°¥ë¡¼¥×60¼þÇ¯¸ø±é¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¤¦¤ó¤Á¤ã¤ó¡Á¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¾Ã¤¨¤ëÆü¡Á¡ÙÅìµþ¡¦Æþ´Ö¤ÎÁ´¸ø±é¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½Ð±é¼Ô¤é¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆùÂÎ²þÂ¤before¤Èafter¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ