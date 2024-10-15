演歌歌手・山川豊（６６）が１５日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」に、ゲスト出演した。山川は昨年肺がんが見つかり、治療のため休養していたが、今年４月に活動を再開。放送日に６６歳の誕生日を迎えた山川は「こんなうれしいことはない」と言い、「年とともに、一応太りましたよ。４５歳くらいまで、１７８センチ、５８キロしかなかった。なかなか太れなかったんです」と話した。現在は７２キロだそうで「肺がんにな