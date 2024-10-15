【モデルプレス＝2024/10/15】HYBE傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENT所属の6人組グループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が開催する初のコンサートツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’」。この度、日本公演の詳細が決定し、あわせて特設サイトが開設された。“K-POP第5世代”ボネクド・ZB1・RIIZE…ボーイズも“3分弱”で勝負の時代に◆BOYNEXTDOOR、コンサートツアー日本公演詳細決定「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON