151.83一目均衡表・雲（上限） 151.27ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 151.25200日移動平均 151.07100日移動平均 149.98エンベロープ1%上限（10日間） 149.66現値 148.4910日移動平均 147.95一目均衡表・転換線 147.01エンベロープ1%下限（10日間） 145.8021日移動平均 145.04一目均衡表・雲（下限） 144.78一目均衡表・基準線 140.34ボリンジャーバンド2