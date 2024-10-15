元バレーボール女子日本代表キャプテンの古賀紗理那（28）が15日、10月19日の「国際生理の日」に向けたイベント「働く女性と健康を考えるトークセッション 〜今求められる職場におけるヘルスケアサポートとは〜」に登壇した。古賀は、「アスリートのときは特に生理不順がすごいひどくて、海外遠征とか増えてきて環境の変化や食事の変化だったりで生理が来ないというのが増えてきてアスリート時代の悩みというか不安なところではあ