カワサキが大幅続伸している。１１日の取引終了後に発表した２５年８月期単独業績予想で、売上高２２億２２００万円（前期比１．８％増）、営業利益４億５１００万円（同１２．１％増）、純利益２億９４００万円（同０．２％増）と増収増益を見込むことが好感されている。 引き続き２３年４月に稼働した大型物流施設「カワサキテクノプラザ」や２４年１月に稼働した「カワサキ貝塚テクノプラザ」の貢献で賃貸・倉庫事業が業