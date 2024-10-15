スーパーバリュー [東証Ｓ] が10月15日後場(13:00)に決算を発表。25年2月期第2四半期累計(3-8月)の最終損益(非連結)は9億円の赤字(前年同期は9億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、非開示だった通期の業績予想は最終損益が25.1億円の赤字(前期は22.5億円の赤字)に赤字幅が拡大する見通しを示した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の最終損益は16億