衆院選が１５日公示され、日本維新の会・馬場伸幸代表は東京都・ＪＲ高田馬場駅前で第一声を上げた。この選挙で二つのことを訴え、皆さまと共に考えていきたい。一つ目は「政治とカネ」の問題だ。自民党には再発防止策の案が何もない。政策活動費はすぐにやめないといけないが、自民に自浄能力はない。私たちは自ら廃止した。政治への信頼を取り戻すためには、もっと身を切る改革が必要だ。二つ目は経済だ。政府は賃上げを