アイドルグループ「℃-ute」の元メンバーで実業家の萩原舞さんが14日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。16歳の寺田心5匹のイヌを飼い、老犬介護にも取り組む将来は獣医師におなかが少し膨らんだ自身の近影とともに「私事ですがこの度おなかに新しい命を授かりました現在6カ月を迎え3月出産予定です」と報告した。萩原さんは2021年に一般男性との結婚を発表。「愛する人との間にかけがえのない命を授かる