雲云テクノロジーは、Amazonと公式サイトで『CuboAi スマートベビーモニター』、『CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット』を2024年10月15日(火)〜10月22日(火)に最大30％OFFで販売する秋の感謝祭セールを開催します。 雲云テクノロジー『CuboAi 』 ＜セール詳細＞セール期間： 2024年10月15日(火)0:00から10月22日(火)23:59まで割引率： 最大30％OFF ※2024年最大の割引率！対象製品： CuboAi ス