中国の貿易額、１〜９月は５・３％増の３２兆３千億元超深圳市塩田港の夜景。（7月24日、ドローンから、パノラマ写真、深圳＝新華社配信）【新華社北京10月15日】中国税関総署の王令浚（おう・れいしゅん）副署長は14日、国務院新聞（報道）弁公室の記者会見で、中国の今年第1〜3四半期（1〜9月）の貿易額が前年同期比5.3％増の32兆3300億元（1元＝約21円）だったと発表した。輸出は6.2％増の18兆6200億元、輸入は4.