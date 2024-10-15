プライマルは、オンラインイベント「BizForecast Days 2024」を開催します。「BizForecast Days 2024」は、BizForecastを利用、または検討されている企業を対象に、年1回開催しているオンラインイベントです。 プライマル「BizForecast Days 2024」  名称 ： BizForecast Days 2024主催 ： プライマル株式会社協催 ： 三井住友海上火災保険株式会社、有限責任監査法人トーマツ、株式会社フェアコンサルティン