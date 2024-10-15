石破首相は15日、福島県いわき市の街頭演説で、新たな経済対策の財源となる2024年度補正予算について、13兆円超となった2023年度補正予算を上回る規模とする考えを表明した。石破首相は、「国費13兆円、事業総額37兆円が昨年の補正予算であったが、きちんとした積み上げのもとに、それを上回る大きな補正予算を国会で審議いただき成立させたい」と述べた。その上で石破首相は、農山漁村への対策や半導体の雇用創出などを例に、「新